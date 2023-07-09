東北角風管處在福隆舉辦草地浪花音樂節，讓民眾欣賞音樂的同時，還能吹拂海風，享受慢活樂趣。（東北角風管處提供／張志康新北傳真）

賞海景聽音樂饗美食 草地浪花音樂節登場

由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區主辦的草地浪花音樂節，8日及9日兩天熱鬧登場。主辦單位表示，這場活動結合在地特色野餐、市集及星空藝術村，讓民眾迎著美麗的福隆蔚藍海景，聆聽音樂會、享受美食，感受福隆夏日海洋美好時光。

東北角風管處長馬惠達表示，福隆的沙灘及海洋風景一直深受遊客喜愛，也為東北角知名熱門勝地，近年推出福隆生活節系列活動，期讓旅人們透過自行車及主題活動體驗福隆在地生活，本次以福隆的自然海景為活動背景，舉辦4天的草地浪花音樂會，並結合在地特色美食的野餐饗宴及在地商家市集等體驗，期盼以深度、貼心的旅程，歡迎各地民眾來福隆歡度夏日假期。

今年的活動，一改往年在大太陽下舉辦，開始的時間在午後進行，主辦單位邀請到包括旺福、看日早晚、電波樂團、Little shy on allen street、擊沈女孩，金曲最佳新人獎-雷擎、邵勸明、迌迌等，多位歌手及知名樂團參與。

除了聆聽午後音樂、觀賞日落彩霞、享受陣陣海風，現場還設有多元風格的市集活動，讓民眾欣賞音樂同時，可以逛逛創意市集，參與絹印工作坊體驗，並品嚐各種異國美食料理，體會慢活樂趣。

此外，現場也發放採用東北角在地食材新鮮手工製作的限量下午茶點心餐盒，讓民眾沉浸在音樂及海洋美景中，品味在地美食希望透過享用鮮食感受美好滋味，拉近民眾與土地和當季食材之間的距離。

除了8日及9日兩天外，主辦單位在8月5日、6日還會舉辦兩場，東北角風管處邀請民眾參與這場視覺聽覺享受著福隆海灘的獨特魅力。