✅ 60th win of the season

✅ 11th straight series win#ForTheA pic.twitter.com/ui3SqM1sJa — AtBraves ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Braves) July 9, 2023

光芒今年強勢出擊，開季連贏13場追平大聯盟紀錄，誰都想不到他們會經歷7連敗的劇烈下滑，今（9日）強碰剛從他們手中奪下大聯盟第一戰績的勇士，光芒毫無招架之力，以1比6敗給「斧頭幫」，後頭的金鶯正式進入分區王座的追擊範圍。

勇士端出大聯盟本季三振王史崔德（Spencer Strider）領銜先發，光芒拿他沒有辦法，前4局當中每局至少吞2K，在史崔德好投掩護下，勇士4局上發動攻勢，墨菲（Sean Murphy）敲出3分彈，斧頭幫該半局灌下4分，光芒只在8局靠著勇士守備失誤將比數開張。

本季光芒團隊得分、全壘打和壘打數排在全大聯盟第3，但近期得分效率不佳卻是連敗主因，7場比賽球隊只得17分，平均只能攻下2.4分，近3場各只拿下1分，和開季連續贏下7個系列賽形成強烈對比，目前在全聯盟最佳戰績方面，光芒落後勇士4.5場勝差，且美聯分區王座也是岌岌可危，4連勝的金鶯僅與光芒相差2場勝差。

最近連敗不止的光芒卻陷入屋漏偏逢連夜雨的困境，5月中旬因為右手肘屈肌拉傷、被擺進60天傷兵名單的先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen），已經確定將進行手肘手術，將會缺席本季剩下比賽，預計得等到2024年季中才有回歸的可能性。