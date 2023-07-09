揮別新冠肺炎疫情的陰霾，台北市再次擔任國際聽障一級運動賽事東道主，「第4屆世界聽障桌球錦標賽暨第1屆世界聽障青年桌球錦標賽」將於7月10日到19日在國立台灣大學綜合體育館進行，是繼2019年世界聽障羽球錦標賽後，再次於寶島主辦世界級聽障運動賽事。

本屆賽事原訂於2020年由奧地利巴登市主辦，因新冠肺炎疫情取消，在中華民國聽障者體育運動協會及教育部體育署的共同努力下，向國際聽障運動總會(ICSD)申辦，憑藉過往成功主辦多項賽事的經驗與良好口碑，獲得總會及各會員國的信賴及支持，成功取得主辦賽事的權利。

中華民國聽障者體育運動協會9日舉辦授旗典禮及賽前記者會，由體育署副署長林哲宏代表授旗，中華代表隊則以去年征戰聽障奧運會、奪下男子團體銀牌的楊榮宗、王顗翔、盧仕杰及郭岳東等4人捍衛主場，女子隊則由中生代選手陳千霏及張宜君聯手出擊；首屆青年桌球錦標賽中華隊也不缺席，有林哲以、莊承燁及伊恩熹等3位男、女年輕選手參賽，其中來自台南的莊承燁，今年5月在少年桌球國手選拔暨排名賽以第10名之姿，當選為我國少年桌球國手，是值得期待的新星。

值得一提的是，近年台灣在國際間積極推動聽障青年運動發展，因此除了第4屆世界聽障桌球錦標賽外，首屆世界聽障青年桌球錦標賽也將在台北進行，為我國在世界聽障運動歷史上的貢獻再添一筆。