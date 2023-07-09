好市多進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品遭驗出「環氧乙烷」致癌物質，震驚各界，民進黨籍高市議員湯詠瑜怒批，好事多今年已經第2度被驗出進口食品含有害人體物質，她要求政府在業者改善前，提高進口抽驗比例或暫時禁止進口該產品，並要保障消費者權益。

湯詠瑜抨擊，繼先前進口莓果、藍莓及草莓食品檢驗出A肝病毒後，今年再次發生進口食品含有害人體物質的事件。雖然政府快速命其下架並進行後市場稽查，但還是查出約757公斤的違規產品已經流入市面，讓消費者產生重大疑慮。

湯詠瑜表示，從食品安全衛生法層面而言，食藥署及衛生局除了要求下架、裁罰、對相關賣場稽查外，應啟動溯源調查，要求業者提出報告，說明案件發生原因及具體改善措施，並要求業者加強內部食品履歷的溯源管理及安全要求。政府在業者改善前，應該提高進口抽驗比例或甚至暫時禁止進口該產品，落實食品安全的保障。

另外，從消費者保護法層面而言，湯詠瑜認為，業者在先前毒莓果案受理退貨時，竟要求消費者簽和解協議書，此舉並無任何法律依據，而且和解協議書內容要求消費者拋棄一切權利，更是顯失公平。

湯詠瑜強調，為避免再次發生類似不合法理的要求，消保官應要求業者主動聯繫並「無條件」退費給消費者，後續業者若要提出任何補償或和解方案，應展現誠意，提請消保官及消費者保護團體同意。若情節重大，消保官應協請消費者保護團體提出團體訴訟，以保障消費者的基本權利。