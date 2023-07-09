擁有圓滾滾雙眼、甜美笑容及火辣身材的吳婕安(元元)，不論是在電視節目或網路平台上，皆因自然活潑的個性，深受許多觀眾粉絲們的喜愛，近日在IG上粉絲人數現已突破百萬，為回應眾多粉絲們的支持，元元在今年決定再次推出《2024YuanYuan元元寫真月曆》。

從元元公布的消息中可以搶先看到本次作品裡的多張照片，不論是在床上側臥、伏在檯面上或坐立沙發，姣好身材的她，除了給人甜美、可愛的感覺外，也不忘顯現豐滿的上圍，讓人看了目不轉睛！另外，元元還加碼透露出本次作品中的服裝組合，包含禮物包裝、緞帶衣服、全裸沐浴、學生服等一系列造型皆收錄在其中。可以感受到元元這次寵粉的威力實在強大，誠意滿滿，只為帶給大家一個難忘的百萬慶功年曆。本次作品隆重邀請到了旅日時尚攝影師林千翔操刀，透過林千翔攝影師的運境構思，為元元打造出更多變及突破的風格。

元元推出寫真月曆。（圖／尖端出版提供）

元元穿上火辣版婚紗。（圖／尖端出版提供）

為感謝粉絲們的關愛及支持，本次2024寫真月曆中，裡面除了含有26張不一樣的寫真照片外，還會推出三組明信片，每組共有四張，在每本月曆中將會隨機投入一組，且在包裝上與以往更加不同。寵粉元元，希望能夠方便大家收藏與攜帶，本次尺寸為一本書的大小並採用精美高級PVC防水密封收納袋，讓粉絲們隨時隨地都可以帶著元元度過每一天。