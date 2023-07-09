尤其，第二季大漲的AI（人工智慧）相關股票大幅上漲，瑞銀財富管理認為，投資者對AI有望推動科技行業發展的熱情實際推動今年的股市上漲，瑞銀團隊追蹤紐約證交所FANG+指數，十大熱門科技股今年以來的漲幅已超過75％。

對於接下來的走勢，瑞銀團隊評估，AI概念股可能出現盤整，因為6月已有跡象顯示，在股市估值大漲後，超大型AI相關股票率先盤整，且股市整體漲勢遞延到股價落後的個股，通常這是股市輪動的常態。

隨著市場重燃對美國經濟可能實現軟著陸的樂觀情緒，全球和美國股市在6月走高，並連續第三個季度上漲。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，核心通膨持續居高的風險，意味著美國利率可能會走高，並在更長時間內維持在高位。瑞銀亦觀察到，美國聯準會高層的預測觀點，接下來還有升息50個基點的可能。

在股市盤整的過程，瑞銀財富管理認為，債券的估值看起來更有吸引力。例如，高評級政府債券在6月期間反映了借貸成本，收益率因此上升，且看起來頗具吸引力。2年期美國國債收益率從6月初的4.43％（以及第二季初的4.06％）上升至月末的4.90％；10年期美國國債收益率亦從6月初的3.66％（以及第二季初的3.49％）上升至月末的3.82％。