國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，引發議論。侯友宜今天(9日)向前高雄市長韓國瑜道歉，表示4年前「自己幫忙不夠」，感到抱歉。媒體人黃揚明指出，侯友宜向韓國瑜道歉，很關鍵的原因就是「鄭麗文因素」，所以才趕快修補他跟韓國瑜的關係。

黃揚明9日在《新聞大白話》節目中認為，侯友宜今天終於道歉了，有一個很關鍵因素就是「鄭麗文因素」。所以必須要在這個時候趕快修補他跟韓國瑜的關係。

黃揚明接著指出，現在國民黨內太混亂了，很多人都看不懂，想要換侯的裡面，有要韓國瑜的、有要國民黨主席朱立倫下台的，但不管是哪一股力量，都對侯友宜不利。從6月底到現在，侯友宜陣營要趕快把黨內的氣氛凝聚起來，然後再往前衝，把民調衝高，黨內才會有信心。

黃揚明指出，以鄭麗文這股力量來講，鄭麗文在4、5月時，是堅定挺侯友宜的，現在卻說「趕快換」。國民黨有沒有人思考出端倪，有媒體人或親侯人士認為是不分區立委這個原因，這可能會有後遺症，像這樣的放話，恐會讓有機會可以談的，打到更分裂。