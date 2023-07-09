大淵（左起）、張震嶽、瘦子、小春及熱狗在後台合照。（本色音樂提供）

「本色音樂季-水某音樂節」8、9日在桃園陽光劇場登場，包括張震嶽、MC HotDog熱狗、小春、瘦子、大淵、呆寶靜、YELLOW黃宣、HowZ等10組藝人輪番演出狂炸樂迷；MC HotDog熱狗使出渾身解數將小巨蛋演唱會規格搬到現場，提前為年底攻蛋預熱。瘦子也為此次登台脫了，無愧「行走的費洛蒙」封號豪邁濕身。

MC HotDog熱狗演出時大解放，除了「獻身」讓歌迷用水槍噴個夠，更撩下去「獻舞」，難得在舞台上跳舞的他，唱到一半嗨到載歌載舞；送上入圍今年金曲最佳歌詞的〈NFT〉時，他感性說：「即便沒得獎，但我覺得這是我心目中宇宙最佳歌詞作品。」預告暌違10年將於今年耶誕節再度攻蛋，且新專輯如火如荼準備中。

瘦子上場時更是「戰況」慘烈，一登台就被水槍「攻擊」到體無完膚，全場歌迷不斷喊「脫掉」，他笑說：「在個人part露兩點在唱情歌，太不浪漫了。」最後在與大淵、小春壓軸表演時，玩嗨的瘦子終於脫掉上衣，露出健壯胸肌全場尖叫聲連連。