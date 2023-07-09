賴清德8日在東海商圈「巧遇」2名大學生，學生竟說學費減免政策「蠻有感的」，但相關政策明明還沒上路，此段影片被各界抓包是事先「set好」、安排好的橋段，疑似利用學生造神、造假，引發爭議。國民黨台北市議員柳采葳指出，這幾年網紅盛行業配，網路上開始抓一些「真業配、假分享」的文章，就是明明收了錢、收了好處，要幫廠商打廣告，卻假裝是單純好用分享，看來看去，賴清德這不就是「真業配、假分享」？

「真業配，假分享！」柳采葳今(9日)在臉書發文提到，賴清德「巧遇」學生，突然，這2位大學生跑去他前面，對他私校學雜費減免感激不盡，影片出來之後，不盡沒有感受到學生感激涕零的感動，還被發現Set味很重，就是「真業配、假分享」。

柳采葳指出，整個影片當中，一名男子一直在打Pass招手，叫學生來，來幹嘛？趕快來賴清德前面啊！那這位男子是誰？跟大家說，賴清德背後打Pass的就是民進黨市議員曾威。曾威就是賴清德發言人陳世凱的前助理，曾威這次接陳世凱的棒選上議員。合理懷疑，這根本就是賴清德辦公室請曾威安排、set的橋段。否則一個議員，遇到不認識的大學生，怎麼可能打pass、要學生說大聲一點，好讓媒體收音？

柳采葳質疑，賴清德說他完全不知道，學生說他們因為看到賴清德很興奮，想要表達意見跟支持對象。她直呼，學生要表達意見跟有立場都沒問題，重點是整場卻是刻意營造「造神」氛圍，利用學生造神！「大家沒有公審學生，是在公審你賴清德！」

柳采葳強調，大家還記得幾年前網紅盛行業配，網路上開始抓一些真業配假分享的文章，就是那種，明明收了錢收了好處，要幫廠商打廣告，卻假裝是單純好用分享，看來看去，賴清德這不就是「真業配、假分享」？「業配文勇敢說是業配文啊！對自己的政策這麼沒信心喔？還要拖學生來背書，真的是好噁心！」