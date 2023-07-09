該指示牌日照的時間相當均勻，因為四周房屋的關係，幾乎沒有遮蔽物，上午曬正面，下午曬背面。（吳建輝攝）

旁邊也有幾塊一樣同時製作的指示牌，但都沒有發生這樣的情況。（吳建輝攝）

這個夏天真的熱到要融化！彰化縣員林市忠孝里入口一塊指示牌，被民眾發現疑似太熱整塊融化，記者實地勘查發現，金屬指示牌仍完好，是黏在指示牌上的「貼紙」融化掉了下來，當地里長表示，目前已經通知公所協助，最快禮拜一能夠處理。

全球氣溫已經連續一周打破紀錄，各地都出現極端高溫的情況，民眾走在路上超有感，沒有遮蔽物的地方根本待不住，特別是進出冷氣房時，極端的溫度變化讓人受不了。

而除了人類受不了之外，員林忠孝里入口的指示牌也受不了，原本黏在金屬指示牌上的「貼紙」，疑似因長時間曝曬，加上年份已久導致整快塑膠貼紙融化，民眾經過乍看以為是整塊金屬融化，相當震撼。

當地里長表示，這樣的情況是這兩天發生的，已經有通知公所協助處理，旁邊也有幾塊一樣同時製作的指示牌，但都沒有發生這樣的情況，懷疑是因為這塊面積較大，因此受熱面積也大，才會造成這樣的情形發生。

附近陳姓民眾也覺得相當有趣，表示這塊指示牌真的撐不住了，認為這塊指示牌日照的時間相當均勻，因為四周房屋的關係，幾乎沒有遮蔽物，上午曬正面，下午曬背面，真的難為「它」了，頂著烈日堅守崗位，辛苦了。