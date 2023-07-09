金宇碩又唱又跳，為了這次演出做足準備。（O.N Wordwide／希林國際提供）

韓星金宇碩9日晚上在台北舉行粉絲演唱會，在與粉絲互動、玩遊戲的環節時，他挑戰超夯動漫《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉接力舞蹈，看到教學影片時，苦笑說自己做不到，還一連複習了4次，跳完後被主持人問要不要再試一次？他連忙搖頭表示：「留下美好的回憶即可。」除此之外，他還特別獻唱中文歌〈小幸運〉與粉絲同歡。

金宇碩8日抵台後，一連舉辦了3場簽名會，與百名粉絲互動，粉絲請他唱歌，他也有求必應現場清唱，問他來到台灣感覺怎麼樣？他說：「首先覺得台灣美食非常好吃、夜市很有名，離韓國距離沒有很遠，會想來旅行。」據知他結束表演後，晚上會去吃台灣知名的麻辣火鍋。聊到近日台灣天氣炎熱，他則笑答：「因為我一直都在室內跟車上，沒有感覺到很熱。」

金宇碩2015年透過實境節目《UP10TION》出道，被選為UP10TION成員，之後他又以TOP Media旗下練習生身份，參加Mnet電視台選秀節目《PRODUCE X 101》，加入限定團體X1，現以個人之姿雙棲發展，出過專輯也拍過電視劇。