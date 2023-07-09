私立復興實驗高級中學合唱團在今年7月5日遠赴德國維尼格羅德參加「第十二屆布拉姆斯國際合唱大賽」勇奪少兒組金獎以及評審特別獎。

來自十四個國家的二十七個優秀合唱團隊齊聚，除了依團員年齡與歌曲類別分組競賽之外，也舉辦了大師指導班、友誼音樂會、合唱遊行等音樂交流活動。

私立復興實驗高級中學合唱團除了參加少兒組合唱競賽之外，亦獲邀擔任開幕典禮獻唱嘉賓。特別準備了台灣民謠「望春風」，以一向清澈明亮的歌聲，透過三段不同的編曲風格用閩南語演唱出少女對愛情的憧憬從含蓄害羞到開朗活潑的情緒轉折。明亮的音色與和聲與豐富的肢體語言，超越語言隔閡，獲得全場觀眾的掌聲與肯定。

此次參賽合唱團團員38人為中學部七至十年級喜好歌唱的學生，利用繁重的課業之餘每週定期練唱。該團成立至今已24年，在李沛絨老師的指揮和指導下多次於國內、外各種合唱大賽獲得無數獎項與肯定。這次參加比賽特別準備的參賽曲目有德國浪漫樂派作曲家孟德爾頌的宗教作品Veni Domine、新加玻新銳作曲家Darius Lim的A Puppet’s Dream以及受青少年喜愛的美國作曲家Papoulis Jim的We Are The Voices。以三種完全不同的曲風透過清亮的音色及優美的和聲，演繹出不同的歌曲風格。

其中We Are The Voices更搭配了生動的非洲鼓擊奏，以活潑靈動的拍點與充滿生命的歌聲傳唱出人們對自我追尋的渴望。擔任非洲鼓演奏的七年級游亭緯同學，更以充滿生命力的鼓聲，榮獲評審特別獎。