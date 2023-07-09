烏克蘭總司令札盧茲尼(Valery Zaluzhny)深受烏軍官兵敬重，7月8日是札盧茲尼的生日，許多烏軍士兵在網路上表達對總司令的敬意。烏克蘭空軍推持貼出一張MiG-29搭載JADM炸彈的照片，炸彈上寫著「祝總司令生日快樂」。這張照片證實，烏克蘭的MiG-29經過改裝，可以發射JDAM精準滑翔炸彈。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，這張照片上寫著「生日快樂年紀念快樂，瓦列里•扎盧茲尼！最好的禮物是死去的俄羅斯人！」

美國在去年底同意提供JDAM套件給烏克蘭，當時人們就在猜測，烏軍該如何投放這些新炸彈，MiG-29與Su-27是最有可能的。今年，一些MiG-29戰機上出現外型不同的新式掛架，很可能就是配合JDAM炸彈而重新製作的。

Happy 50th birthday to Valeriy Zaluzhniy, Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces! pic.twitter.com/SgPi4fWWOE — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 8, 2023

JDAM全稱「聯合直攻彈藥」，雖然有彈藥之名，實際卻是一種改裝套件，分成前面的GPS尋標器，與後方的可控式彈翼，安裝在傳統炸彈上，就能使它們搖身一變，成為射後不理的精準炸彈，效能與精靈炸彈差不多，但是卻更為便宜廉價。

JDAM-ER為增程型，中段配備了彈出式機翼，投放後具有滑翔效果，使得打擊距離更長，從基本型的30公里，延長到至少60公里。