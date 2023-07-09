民進黨至今未提名台北市中山、北松山立委參選人，傳出黨中央有意禮讓無黨籍在地議員林亮君，並於下周二提名小組會議討論，民進黨籍在地議員陳怡君9日再度表態願背水一戰，喊話黨主席賴清德不應捨近求遠，放棄原先戰友。對此，知情人士稱此為空穴來風，強調已鎖定「本黨年輕優秀」的可能人選征戰。

合作林亮君消息傳出後，基層輿論不斷，陳怡君今日更寫下千字文，稱民進黨為理念而生，為正義而起，數十年來歷經老幹新枝，最習慣「黨內競爭」，但若提名刻意忽略民進黨的從政黨員或幕僚，已失去創黨初心本意。 她指出，民進黨內人才濟濟，且願意為黨承擔重任，背水一戰者眾，希望賴清德正視從政黨員心聲，不要捨近求遠，讓想為黨奮力一戰的黨員同志失望。

林亮君受訪指出，距離原提名人林飛帆退選有一段時間，理解黨內對人選尚未出爐的焦慮，期間民進黨不斷思考如何擴大支持基礎，她個人相當認同民主大聯盟的戰略精神，也有表達願意挺身而戰的態度，不過目前都還在綜合評估。

不過，知情人士表示，該區人選尚未定案，一切要經大選提名策略小組討論，所謂擬與林亮君合作不是事實，完全是空穴來風，純屬臆測，目前已鎖定「本黨年輕優秀」的可能人選征戰，盼外界再給一點時間，盼能達到團結一致拚戰2024，達民主大聯盟的總目標。