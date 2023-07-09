Interesting stuff from @JDumasReports on Kerr and JP’s relationship 👀 pic.twitter.com/nSy3JYOd7a — 95.7 The Game (@957thegame) July 7, 2023

前「浪花三弟」普爾（Jordan Poole）被勇士當作交易籌碼，新賽季將在巫師開啟職業生涯新篇章，眼尖的網友發現，普爾遭到勇士交易後的第一個動作，是立刻在IG上取消對「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）的追蹤，兩人尚未解開心結，不過美媒《Bleacher Report》記者傑生杜馬斯（Jason Dumas）卻表示，普爾和勇士總教練科爾（Steve Kerr）的關係惡化，才是這位4年級生被交易的主因。

根據過往報導，普爾在打人事件當天態度高傲，當時又傳出勇士即將和他續約的消息，這讓同樣在練習場合、且也將換約的格林相當不爽，就在雙方一次口角後，格林將普爾架去場外並朝他揍了一拳，儘管追夢事後道歉，兩人在賽季期間的互動也沒問題，但在團隊薪資壓力下，最終勇士仍選擇將追夢留住，剛簽下高薪的普爾只有離隊的選項。

傑生杜馬斯在舊金山廣播電台《95.7 The Game》的節目上，揭露普爾被交易的背後真相，「我認為科爾有點受夠普爾總是滿口抱怨的態度，普爾不滿意自己在球隊的角色，對比追夢那一拳，普爾和科爾開始交惡對於交易案來說有更多的關聯，普爾和追夢關係確實不佳，但科爾更厭倦前者。」

巫師今（9日）為普爾和庫茲馬（Kyle Kuzma）舉辦加盟記者會，記者問及關於前東家勇士的話題，普爾說道：「我還是可以和柯瑞（Stephen Curry）以及克雷湯普生（Klay Thompson）互相傳訊息，我們的關係從未改變，我在他們身上學到很多東西。」不過普爾整段採訪，始終絕口不提格林。