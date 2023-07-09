南韓美女直播主邊娥英（변아영，音譯）6月時到柬埔寨旅遊，她的屍體在當地建築工地被發現，屍體裹著紅布被扔進水溝，當地警方調查後發現她曾到一對大陸夫妻開的診所就醫，該夫妻表示死者到診所注射血清時突然癲癇發作，斷氣後他們將死者棄屍，不過有韓國節目指出娥英很可能被性侵。

綜合外媒報導，33歲南韓正妹邊娥英是AfreecaTV的直播主，柬埔寨媒體報導在金邊近郊水溝找到一具無名女屍，經過調查女屍身分就是邊娥英，她最後的蹤跡是到金邊萬崗區的診所，診所由一對大陸夫妻經營，該夫妻表示死者到診所吊點滴、注射血清，卻突然癲癇發作，開始全身抽搐，最後不幸身亡，他們發現死者喪命後用紅色墊子把屍體包起來，載到甘丹省棄屍。

8日南韓電視節目「想知道真相」深入調查這起案件，拍攝各方說法試圖還原真相，製作組找到開診所的大陸男子，對方表示邊娥英身上有注射過的痕跡，因此拒絕對方打針的要求，後來邊娥英突然口吐白沫並昏迷，他們有進行搶救但還是斷氣了，該男子承認遺棄屍體是因為沒錢又害怕，而且妻子不知道這件事，有專家推測該對夫妻是非法經營醫院，沒有醫生執照，所以害怕有人死亡導致非法經營診所的行為曝光。

不過柬埔寨警方認為邊娥英的死因可能是謀殺，檢查結果死者生前沒有遭遇酷刑，死因是窒息，但警方發現死者時，死者沒有穿內衣，而且內褲還穿反了，懷疑死者生前可能遭到性侵。

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