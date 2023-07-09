新北市政府將「休閒活動場館業」列為新北市特種行業，不再核准「棋牌社、棋藝社」等商業名稱登記，蘆洲警分局除了持續監控轄內的9間棋牌社是否出現「合法掩護非法方式賭博」的狀況外，日前也接連在轄區內的蘆洲、八里破獲2家掛羊頭賣狗肉的棋牌社，共查扣賭資23萬元並帶回41人偵辦。

蘆洲警方日前接獲情資，指出有2間變成賭場的棋牌社隱身在蘆洲中原路以及八里商港路，供賭客以點數卡兌換現金，時機成熟後在6日部屬警力展開掃蕩，共查扣賭資23萬元以及電動麻將桌、相關賭具及監視器等證物，並帶回41人偵辦，全案依賭博罪移送士林、新北地檢署偵辦。

蘆洲警方指出，棋牌社常以400元向賭客進行收取場地費，並提供籌碼進行1比1兌換，後續再由賭客或員工協助將籌碼兌換成現金，以籌碼方式掩護賭博事實，許多人誤以為是合法經營，其實已經觸及法網。

蘆洲警方強調，今年已查獲5次棋牌社涉及經營賭場犯罪，後續除了依賭博罪移送法辦外，也會啟動第三方警政進行行政干預。