新北市永和區日前發生一起車禍意外，一名女騎士疑似要確認左後方有無來車，未注意前方車況，直接撞上藍色小貨車，整個人噴飛路倒車道正中央，所幸後方駕駛反應及時，才沒釀成大禍。事故畫面曝光後引發熱議，由於女騎士穿著清涼，吸引不少網友歪樓，更有目擊者透露，當天行經事故現場，更有幾十位熱心男士幫忙遮陽撐傘、指揮交通。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段21秒的影片，事發在7日上午9時許，地點位於新北市永和區成功路一段；從畫面中可以看見，一名女騎士打了左轉方向燈後，疑似想確認後方有無來車，未注意前方車況，轉頭後直直撞上前方的藍色小貨車，女子當場連人帶車噴飛，路倒車道正中央，所幸後方駕駛反應及時，緊急停下才沒釀成大禍，畫面險象環生。

不過因為女騎士穿著清涼、外型亮眼，讓不少看完影片的網友全歪樓，紛紛留言表示「很明顯各位用路人都在注意她，才能瞬間就煞住」、「自帶安全氣囊，希望她能早日康復」、「這時候就凸顯畫質的重要性了，請提升！」、「一般車禍影片的我：系賀啦！再不看路阿北七；這部影片的我：希望她沒事，早日康復不要留下疤痕」。

更有目擊者留言透露「那天我在現場經過，有好幾十位熱心男士遮陽撐傘指揮交通，台灣人真的很熱心」、「我有看到，後面的男生全部停下來幫忙，台灣人真熱心」。