好市多傳出美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪」，於邊境驗出環氧乙烷致癌物質，就有網友指出，好市多先後驗出A肝莓果和癌起司，好奇有多少人會因此想退會員，貼文引起熱議，更有人抱怨想退會員的另一個原因。

一名網友在PTT女板發文表示，前陣子考慮要不要辦好市多會員，後來冷凍莓果驗出A肝病毒，當時就決定不辦會員了，近日好市多又有起司出包，讓他好奇「有人因此退會員嗎？」

貼文引起討論，「靠北的最好是都不要去，有夠擠的」、「隨著現代的辦公退休普世，哪家不出包」、「我家大家庭採買還是需要」、「台灣好市多已經是一種信仰，懂？」、「死忠的還是很多啦」。

也有人緩頰，認為好市多商品有經過檢驗很安心，「傳統菜市場很多食物，商家自己塑膠夾鏈袋存放的乾貨，或者是生鮮、熟食，稽查起來應該不合格率更高」、「經過檢驗的食品會是安全的，一般小店家、小公司出的東西沒有出包，有部分是因為他們沒有送驗」、「反過來說costco沒上新聞的品項，大概也沒啥事吧，這樣反而讓人安心」。

還有網友透露，想退會員並非食安考量，「有考慮，品管開始對不起他的年費，另外還有東西漲價漲到黑人問號，肉、魚等食品漲了一半以上」、「我最近考慮要退了，但主因是一直在漲價，進口產品愈來愈少」。