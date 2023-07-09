新竹棒球場在前新竹市長林智堅任內出包，進行2場職棒賽事竟害4名球員受傷，還讓富邦悍將外野手林哲瑄整季報銷，也對2022選情造成衝擊。現任新竹市長高虹安爭取讓球場重新能用，商請大聯盟專業場務專家Chad Olsen於12日訪台，待蒐集完資料後，BV公司將出具專業場地評估報告，並依棒球場現況給出最合適的修繕建議。她承諾市府將要求統包商及監造商執行改善作業，要還給市民一座真正可舉辦重大賽事的棒球場。

「美國大聯盟場務專家要來了！」高虹安今(9日)在臉書發文表示，這禮拜三7月12日，Chad Olsen即將來到台灣。她直言「我可以很負責任的告訴大家，Chad來自美國職棒大聯盟，他是全世界最專業的場務專家之一，棒球場的問題交給他，我非常放心！」新竹棒球場問題複雜，中華民國棒球協會及棒球場體檢會，都一再建議市府尋求美國大聯盟專業協助，方能確保棒球場改善工程不會重蹈覆轍。

高虹安強調，為了讓這件事成行，新竹市府第一時間就開始籌劃，她也寄信給Jim Small總裁，請他引薦大聯盟場務專家。經過多次懇託與協調，BrightView(BV)公司最終派出了總經理Chad來台。

「尊重專業，在新竹市政府不會是口號！」高虹安指出，Chad此次來台，將會進行棒球場的檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等等。他也建議，除了基礎的維護外，應該讓棒球場保持原樣，方便快速評估球場狀況。Chad蒐集完資料後，BV公司將出具專業場地評估報告，並以新竹棒球場的現況給出最合適的修繕建議。市府會依據場地報告與修繕建議，要求棒球場統包商及監造商執行改善作業。

新竹市議會棒球場改善監督小組6月21日再次進到球場了解現況，結果竟發現內外野的野草已長的比半個成年人還高。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

高虹安提到，特別感謝BV公司從一開始就給予協助，包含線上會議、書圖檢視、土壤採樣等工作。4-6月，BV公司正忙於MLB倫敦海外賽，Murray Cook、Chad Olsen在與市府沒有權責關係的前提下，仍無私給予協助，謝謝你們的幫忙。

高虹安請市民朋友保持信心，棒球場改善正如火如荼進行。也拜託關心棒球場的議員們，一定要團結合作，市府才能全力以赴。有市民和議會的支持、有美國大聯盟場務專家的協助，市府一定能還給市民一座真正可舉辦重大賽事的棒球場。「世界級專家Chad Olsen即將來台，敬請期待！」