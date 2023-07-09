南投縣政府文化局9日首次舉辦「靚靚草地音樂會」推廣客家文化，現場設有特色市集、闖關活動，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

南投縣政府文化局「靚靚草地音樂會」9日於中興新村操場舉辦，由金曲歌后朱海君壓軸登場。（潘虹恩攝）

聽歌、野餐Chill度過午後時光 靚靚草地音樂會朱海君壓軸登場告白粉絲

南投縣政府文化局首次舉辦的「靚靚草地音樂會」9日下午於中興新村操場登場，自下午3點起，逾200位家庭來到現場野餐、玩樂，共度午後親子時光，並等待傍晚的客家音樂會；音樂會由金曲歌后朱海君壓軸登場，現場歌迷紛紛開啟手機手電筒搖擺，並向她喊話「加油」。

今日天氣晴朗，「靚靚草地音樂會」下午4時開始，但野餐活動3點就開始進行，不少民眾帶著家中老少，沿著操場旁的樹蔭鋪起野餐墊，擺出各樣豐盛的食物，聊天、聽音樂、吃美食，相當愜意，也有父母親帶著孩子在操場中放起風箏，畫面和樂。

音樂會邀請到客家妹陳明珠、金曲獎最佳客語專輯黃子軒與山平快、金曲獎入圍團體同根生、客家流行音樂大賽冠軍林沛蕎和縣內客家協會、新住民、原住民帶來精彩演出，壓軸則由朱海君登場，帶來多首客語歌曲。

經歷丈夫、藝人NONO性騷風波，朱海君6月底傳出在台中商演場合中忍淚開唱，而她9日現身，情緒看起來穩定許多，但不忘在台上向歌迷大聲告白「謝謝你們愛我」，並表示大家來支持她對她相當重要，歌迷也紛紛喊出「加油」鼓勵她。

為推廣客家文化，南投縣政府文化局自6月推出客家系列活動，「靚靚草地音樂會」現場更結合特色市集、野餐活動、客語闖關等。南投縣政府文化局長林榮森說，希望透過活動集結客家元素、文化，促進客家族群情感，也將力量向外擴張，此次不僅有客家族群，也邀請新住民族群一起共襄盛舉，促進縣內各個族群的大融合。

林榮森表示，客家文化節已連辦多屆，每2年1次，今年在縣長許淑華支持下加碼演出，首次舉辦草地音樂會，成效很好，希望將來繼續舉辦客家活動的同時，也能繼續辦草地音樂會，邀請民眾來到草地上、樹陰下，欣賞精彩的客家歌謠、舞蹈和歌曲，共度過愉快的時光。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。