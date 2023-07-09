全球氣候異常影響巨大，今年嘉南灌區2期作第3至6組甚至實施全面節水停灌措施。根據統計，距離上次2019年的白鹿颱風登陸後，至今已超過1400天未有颱風登陸。專家表示，除了颱風不來，其他次要降雨也偏少，年底前旱象恐延續。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，從過去侵襲台灣數量來看，每年7-10月是颱風的主要侵襲季節，全年侵襲台灣的颱風數量平均約3-4個，最多的1年是2001年的7個颱風侵襲，最少的則是1964年，當年沒有任何颱風侵台。

賈新興說，從過去歷史上來看，從2020年到2022年，沒有出現連續2年甚至3年無颱風中心登陸台灣的紀錄，但這3年還是分別各有1個颱風的外圍侵襲的紀錄，包含2020年的閃電颱風、2021年的燦樹颱風，以及2022年軒嵐諾颱風等，尤其軒嵐諾是侵襲台灣最晚的颱風，也是最晚發布颱風警報的颱風。

賈新興分析，2020年夏季的百年大旱一直到2021年梅雨季才解渴，但該年又因為反聖嬰現象，除了使得夏季降雨偏少，該年秋冬季進入2022年的春雨也偏少，旱象一直持續至今。除了過去3年颱風季降雨偏少外，其他次要降雨季節也都相對偏少，包含今年的春雨和梅雨。

中央氣象局強調，近年無颱風登陸台灣的時間長度確實打破歷史紀錄，但究竟是什麼原因所致，這部分還需要更多資料分析。