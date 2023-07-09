台北市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」近日控訴，台北科技大學資訊與財金管理系學生到店內消費，菜還沒上就把2鍋白飯全都吃光，業者還來不及補白飯，學生們卻抱怨吃不飽離開店內，事後還在Google評論洗版1星負評。對此，北科大資財營總召趙同學道歉並發表3點聲明，「我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程與我們感受到的情況，感謝」。

以下為北科大資財營聲明：

大家好！這邊是北科資財營籌備團隊，我是總召－XX。

本營隊工作人員於昨日(7/8)19:40至20:50至位在本校旁的大道創意料理快炒用餐，用餐過程與店家有不愉快之處，關於此事，以下我們想做出幾點聲明！

1.雖店家聲明當日提供現場有兩鍋的白飯，然我們實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，當天店家提供給我們的是熱炒店常見的小碗，我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃，3位同學吃半碗，13位同學吃一碗，3位同學吃1.5碗，7位同學吃2碗，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗的飯量，這樣的飯量應不足兩鍋。

2.當天前去用餐前，我們的工作人員有在19:20時向店家詢問過是否能夠接納27位同學，而當下店家的回應是可以，並沒有提到會有飯量不足的問題，而先前我們也曾20位同學前去用餐，沒有碰過會有白飯吃完的情況，當天到場時除了我們以外僅有一桌約8位客人，這樣的人流量應該不至於店家負荷不了，整個用餐的過程長達1小時10分鐘，我們也沒有見到店家有對白飯進行補充的動作。

3.工作人員當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理。

在事情發生之後，本系的工作人員包含我本人有至店家的google評論留下1顆星的評價，針對後續的處置我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！

發生此事造成了許多人包含營隊參與者的麻煩，在此我深感抱歉，我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程與我們感受到的情況，感謝