「小豬」羅志祥捲入醜聞後，消失一段時間，去年回歸台灣綜藝節目，與鼓鼓(呂思緯)、李玖哲、李佳穎、寶兒、宇珊、洛克主持實境秀《從零開始》，原定1月上檔，卻因製作人無預警接到兵單，影響後製進度，令該節目延了快6個月遲未上檔，最近還傳出藝人被集體拖欠通告費的消息，對此，製作單位統籌蔡嘉紜坦言確有此事，不過已跟藝人方協商。

《從零開始》去年10月到苗栗山區拍攝，邀請藝人花費2個月，將一片荒地打造成一座露營度假勝地，期間主持群之一的宇珊，不幸染上新冠肺炎，因此臨時找來寶兒救火，接著製作人便因接到兵單，導致節目才剪兩集便被迫暫停，且至今未找好播出平台，還爆出拖欠藝人通告費的消息。

根據《中天新聞網》報導，李玖哲經紀人透露有收到頭款，卻未拿到尾款，不過仍願意給製作人時間；鼓鼓的經紀公司則說，當初有跟製作人簽訂合約，希望對方妥善處理；李佳穎的經紀人也說，製作人承諾會盡力，原則上選擇相信他；網紅洛克則沒拿到任何一筆報酬，他解釋原以為錄製節目是好機會，並未簽訂合約，因此連通告費多少都沒去談；至於羅志祥的經紀人則已讀不回。

對此，製作單位統籌蔡嘉紜透露節目一共13集，目前完整剪好2集，其他的集數會等找好合作的播出平台後，再完成後續剪輯，並表示已跟藝人協商，等節目正式播出後，再給付尾款。至於對「節目未播出，就不給付尾款」的疑問？蔡嘉紜回應不太可能有這種事，若真發生，製作人可能會有另外的處理方式。