志在奪冠及世界挑戰盃門票的韓國隊，9日直落三打敗沙烏地阿拉伯，在台中銀行亞洲男子排球挑戰盃取得二連勝，以B組冠軍之姿前進12強。被問到爭冠路上最大勁敵，韓國教練林道憲說：「印尼、巴林和澳洲。」

這項比賽今天續在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館兩地較勁，目前12強已有10隊出線，分別是A組中華、哈薩克；B組韓國；C組香港、D組蒙古、菲律賓；E組澳洲、越南；F組巴林、印尼。

陣中擁有三位逾200公分長人、平均身高192的韓國隊，今天面對沙烏地阿拉伯，以25比17、20、23拿下二連勝，毫無懸念在預賽B組排第一，12強資格到手，同為一勝一負的泰國和沙烏地明天捉對，決定最後一個席次誰屬。

亞洲男排挑戰盃被視為杭州亞運前哨戰，韓國執行教練林道憲透露：「目前韓國亞運男排最後名單還沒確定，這次來台的球員就是亞運培訓隊，屆時會再視情況，精挑出正選名單。」

對於此次亞洲挑戰盃，韓國隊目標很明確，就是要奪冠，取得世界挑戰盃門票，朝繼2018年後再度參加VNL國家排球聯賽的目標前進，那奪冠之路最大的絆腳石是那些隊伍呢？林道憲說：「印尼、巴林和澳洲。」

第一次來台比賽的韓國聯賽MVP鄭智錫，對於台灣球迷的熱情印象深刻。「昨天比完賽要離開時，有球迷圍著我們要合照及簽名，很開心，但也提醒自己要作好準備，打好每一場球。」

E組澳洲對越南之戰，人高馬大的澳洲在網前佔優勢，Aubrey得22分、Garrett得18分、Flowerday各15分，但拚勁十足的越南也不願輕易繳械，大戰四局後，最後由澳洲以25比23、25比16、33比35、25比20獲勝。

澳洲隊隊長Perry賽後表示：「AVC的比賽強度都很高，很開心可以贏得這場比賽，但還是有許多美中不足之處，尤其第三局時因失誤太多自毀長城，整體的表現差強人意，我覺得我們應該可以表現得再更好一些才對。」