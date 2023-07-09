南韓今年第一季經濟成長緩慢，全年成長預期料進一步下調。不過南韓經濟研究智庫「韓國開發研究院」（KDI）今（9日）發布最新評估報告指出，在製造業復甦的帶動下，南韓經濟近期似已走出低谷。

在經濟的競技場上，南韓向來被視為台灣的勁敵。半導體是南韓出口的金雞母，但在需求下滑與晶片價格走跌的拖累下，6月半導體出口年比慘跌28%，不過相較於5月的36.2%的跌幅，跌勢顯然有所放緩。

作為亞洲第4大經濟體的南韓，5月工業生產意外月增1.3%，零售銷售與設施投資同樣全線小幅回升。

KDI的報告指出，製造業顯示出收縮放緩的跡象，生產和出口的降幅放緩，特別是半導體，都證明了這一點。

KDI還指出，隨著服務業持續保持溫和成長走勢，對就業市場是項利多。南韓政府日前才將平均每月新增就業人數大幅調升至32萬人，遠高於去年12月時預估的10萬人。

儘管多項經濟指標暗示經濟有望觸底反彈，KDI仍不忘警告，主要國家延長貨幣緊縮政策，加上中國經濟復甦緩慢等因素，南韓經濟的不確定前景猶存。