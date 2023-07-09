新竹市議會棒球場改善監督小組6月21日再次進到球場了解現況，結果竟發現內外野的野草已長的比半個成年人還高。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，以176萬決標給悍創運動行銷公司，遭綠營多位市議員質疑與炮轟，劉康彥甚至提出7大疑問；市長高虹安9日上午才剛回嗆，這麼擔心MLB美國職棒大聯盟專家來看球場嗎？今天晚間就在臉書預告，最專業的場務專家Chad Olsen12日就要來台了。

高虹安今天晚間在臉書發文表示，這禮拜三，7月12日，Chad Olsen即將來到台灣，她可以很負責任的告訴大家，Chad來自美國職棒大聯盟，他是全世界最專業的場務專家之一，棒球場的問題交給他，她非常放心。

高虹安今天晚間在臉書預告，MLB美國職棒大聯盟最專業的場務專家Chad Olsen12日要來台了。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

她說，新竹棒球場問題複雜，中華民國棒球協會及棒球場體檢會，都一再建議市府尋求美國大聯盟專業協助，方能確保棒球場改善工程不會重蹈覆轍。

為了讓這件事成行，市府第一時間就開始籌畫，也寄信給總裁Jim Small，請他引薦大聯盟場務專家，經過多次懇託與協調，BrightView「BV」公司最終派出了總經理Chad來台。

高虹安指出，Chad此次來台，將會進行棒球場的檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等等。他也建議，除了基礎的維護外，應該讓棒球場保持原樣，方便快速評估球場狀況。

Chad蒐集完資料後，BV公司將出具專業場地評估報告，並以新竹棒球場的現況給出最合適的修繕建議。市府會依據場地報告與修繕建議，要求棒球場統包商及監造商執行改善作業。

她表示，特別感謝BV公司從一開始就給予協助，包含線上會議、書圖檢視、土壤採樣等工作。4至6月BV公司正忙於MLB倫敦海外賽，Murray Cook、Chad Olsen在與市府沒有權責關係的前提下，仍無私給予協助，謝謝他們的幫忙。

她要請市民朋友保持信心，棒球場改善正如火如荼進行，也拜託關心棒球場的議員們，一定要團結合作，市府才能全力以赴。有市民和議會的支持、有美國大聯盟場務專家的協助，市府一定能還給市民1座真正可舉辦重大賽事的棒球場。