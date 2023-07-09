台中放送局自2005修復完成委外營運以來，歷經近20年，市議員陳俞融指出，目前放送局雖仍持續舉辦展覽、市集、講座，但沒有與周遭歷史文化建築串聯，淪為單純歷史建物，看不出活化成效，參觀人數更與刑務所相差5倍，呼籲市府串聯文化廊帶，吸引更多民眾到訪。

陳俞融提到，北區台中放送局去年年參觀人次僅3萬8110人次.西區的台中刑務所演武場建築群去年共有21萬4823人次到訪，相差5倍，顯示歷史文化建築群串聯的重要性。

陳俞融也說，布展期間，一般市民若要參觀放送局，一樓僅能參觀擺放些許有關過去放送局歷史介紹牆及骨董廣播設備的一個走道及小角落而已，除去餐飲空間，整體可參觀處被大幅限縮；放送局室外周遭部份環境也沒有整理乾淨，與放送局本體格格不入。

陳俞融建議，市府應做整體考量，整合整條水源地電台街，搭配剛整理完成的水源廣場，配合宮原武雄（前市長公館）、上水塔、孔廟等歷史建物群做整體再造，打造「北區文化廊道」，發揮歷史文化建築群聚效應，建構台中文化城。

文化局表示，台中放送局興建至今超過90年，市府收回後2004年修復，近年已陸續進行屋頂修漏等小型修繕，針對管理維護部分也會加強督導廠商落實。在每年古蹟日時，也會串聯所轄營運文資館舍舉辦系列活動，除記者會外也辦理多場講座，未來將持續辦理推廣各項活動並結合志工導覽及觀光旅遊行程，以推動城市行銷。