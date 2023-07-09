蘇丹最大城恩圖曼市(Omdurman)遭到政府軍的空襲，至少造成22人死亡、數十人受傷。這是蘇丹內戰以來，最嚴重的攻擊事件。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」(RSF)的聲明則是超過31人死亡，多間房屋被毀，數十位平民受傷。

聲明寫道：「快速支援部隊譴責這起無理由空襲，多個住宅區被破壞，許多無辜平民因轟炸而死。」。

Recent airstrikes in Omdurman resulted in the killing of 22 civilians.https://t.co/JdcZhpJRoL — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 9, 2023

「我們呼籲各界能夠關心蘇丹發生的悲劇，並盡力阻止。」

蘇丹政府軍承認他們對恩圖曼的空襲行動，表示這是一起正當的肅清行動，殺死了多名叛亂分子，並摧毀了他們的武裝車輛。