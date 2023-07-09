台中市政府警察局霧峰分局警備隊50歲高姓員警6日中午12時許在整理象鼻坑靶場時，疑似因天氣太熱中暑昏迷，失去生命跡象，送醫後持續以葉克膜進行搶救，今（9日）凌晨3時，經家屬接回住所，拔管宣告不治。對此霧峰分局表示，深感遺憾和不捨，將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。

據了解，高姓員警6日支援警察局象鼻坑靶場整理勤務，中午12時許突感身體不適，返回室內後昏迷、無意識，現場員警立即實施心肺復甦術CPR，並由119救護車送往亞洲大學附屬醫院急救，持續以葉克膜進行搶救，直至今（9日）凌晨3時，經家屬接回拔管後宣告不治。

亞大醫院急診室醫師阮秦儀說明，患者到院時已無自發性呼吸、心跳，立刻插管、壓胸急救，進行約30分鐘仍無改善，立即請心臟血管外科醫生放置葉克膜，並送到加護病房進一步觀察、治療。不過經持續治療，患者都沒恢復自主呼吸，情況不樂觀，家屬昨（8日）晚間決定放棄治療、出院返家。

霧峰分局表示，高員為台灣警察專科學校1993年畢業，2000年調派霧峰分局服務迄今，從警年資30年，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，同仁獲知消息均感到相當難過及不捨，本分局將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。