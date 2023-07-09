由於太平洋高壓開始減弱，明（10）日各地雖然大多為多雲到晴，不過午後降雨範圍增多，各地山區及西半部平地午後都有機會出現局部短暫雷陣雨，12縣市高溫達36度。氣象局表示，周二至下周日都有水氣移入，西半部地區、東半部山區午後雷陣雨增加，高溫雖然稍稍緩解仍然悶熱。

氣象局發布高溫資訊，12縣市高溫達36度。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地大多仍為多雲到晴，不過午後降雨範圍增多，各地山區及西半部平地午後都有機會出現局部短暫雷陣雨，晚上開始東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨；高溫略降仍炎熱，各地中午左右氣溫約32到36度，紫外線指數在過量到危險等級。

氣象局分析天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

周二、周三（11日、12日）有水氣從台灣東方海面移入，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周二清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周四至下周日（13日至16日）東半部地區及恆春半島受台灣南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。