日本6月初及7月分別在南海南安礁附近、台灣花蓮以東海域劃定5000平方海浬和180平方海浬的禁航區，明確禁止一切船隻進入該區域，但日本防衛省公布上月29、30日，中國海軍4艘軍艦穿過大隅海峽等地進入太平洋。對此，退役中將帥化民8日就表示，「俄羅斯跟日本不會全面戰爭，有這個登陸艦去的話，俄羅斯的太平洋艦隊就能發動對四島的離島登陸作戰，這是避免大戰前面的一個序戰」，引發討論。

日本6月初以地震勘測活動為由，在南安礁與萬安灘之間劃定5000平方海浬的禁航區。本月又將以海上實彈射擊演習為由，在台灣花蓮以東30海浬處劃設180平方海浬的禁航區，明確禁止包括中國船隻在內的一切船隻進入該區域。

但據日本防衛省消息，6月29、30日，中國海軍052D型導彈驅逐艦「包頭艦」與075型兩棲攻擊艦「廣西艦」，從鹿兒島附近的大隅海峽向東航行進入太平洋；6月29日，中國海軍054A型導彈護衛艦「安陽艦」與903A型綜合補給艦「巢湖艦」，通過奄美大島和橫當島之間的海域進入太平洋。

帥化民8日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「這個075兩棲登陸艦，第四艘已經在做了，這個兩棲登陸作戰是對台灣威脅最大的，這個登陸艦又可以提供空中艦載機的起飛降落，像是一個輕航母，下面一個龐大的船艙，可以容納很多兩棲戰車或者是氣墊船，就是登陸作戰能力很強」。

帥化民更指出，「它跑大嶼海峽去露臉，你知道是什麼涵義嗎？因為俄羅斯在太平洋的艦隊力量不強，他的水面艦力量不強，因為太平洋艦隊裡面最強的是潛艦，因為俄羅斯跟日本不會全面戰爭，有這個登陸艦去的話，俄羅斯的太平洋艦隊就能發動對四島的離島登陸作戰，這是避免大戰前面的一個序戰」。

最後帥化民更說，「我想中國大陸有點挑撥的意思，這兩棲登陸艦是有它的意味在裡面的，不然沒事跑到大嶼海峽幹嘛？講起來前面三艘，加上這艘就是針對台灣的作戰，這是有很多政治含義的」。