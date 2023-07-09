民進黨總統參選人賴清德8日在東海商圈「巧遇」2名大學生，學生竟稱學費減免政策「蠻有感的」，但相關政策其實還沒上路，此段影片也被抓包是事先安排好的橋段，賴清德今(9日)對此回應說「並不清楚情況」。國民黨台北市議員徐巧芯則打臉說，「你有先問過後面那個民進黨的市議員曾威嗎？」她質疑，為什麼當曾威在賴背後比出手勢後，兩個學生發言就跟著大聲積極了起來？直酸這段巧遇學生的戲碼比徐巧芯還巧。

賴清德8日到東海商圈，遇到2名東海大學學生大讚對補助私立大專學雜費政策很有感，但其中一名男大生被起底是東海大學學生會長，此事因而遭質疑是安排好的。賴辦回應稱，學生會長是發現賴清德到了自己的生活圈，因此才會過去表達意見，但這番話仍被網友抓到破綻打臉。賴清德今被問到此事表示，「因為我是受邀去參加那個活動，所以整個過程我並不清楚這個情況」。

徐巧芯今(9日)在臉書發文表示，賴清德說他不知道學生是不是SET好的，「等等，你有先問過後面那個民進黨的市議員曾威嗎？」她質疑，為什麼當曾威在賴背後比出手勢後，兩個學生發言就跟著大聲積極了起來？還酸說，不管東海學生會羅會長巧遇是不是SET的，「至少我們都知道那則新聞是SET的。」直呼巧遇天王賴清德，比徐巧芯還巧。

在粉專「興趣使然的路人」揭發此事內幕的貼文下，徐巧芯也留言三個「比手勢」的符號，引發網友爆笑留言「下次還要再排演多次些喔，啊 再多找些素人，才不會被發現了」、「Set好的」、「不知道法案還沒上路沒人受到優惠嗎」、「在小小的東海裡面挖呀挖呀挖，種下了民進黨的種子，開了什麼樣的花」、「我要是導演，我就安排吃早餐吃到昏倒，需要CPR，然後賴神出手救了他，完美」、「天下無難事，只要敢騙人」。