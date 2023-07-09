中國日報報導，樓繼偉8日出席「全球財經論壇」時表示，近期，部分地方政府債務風險較高，尤其是隱性債務還本付息壓力較大，部分機構預期新一輪地方債發行將用以置換隱性債務。

樓繼偉說，過去大陸官方已做過債務置換，「但如今規模比過去更大，不能再做」，而是應該利用債務展期、出售資產等方式來化解風險，並落實地方政府責任，督促其統籌資金資源穩妥化解隱性債務。他認為，目前地方政府債務風險總體安全可控，預期不會出現大規模爆雷。

另，樓繼偉在論壇演講時還說，如果不出意外，今年全年大陸經濟增長將會超過5％。考慮去年基期只有3％，代表經濟運行仍低於潛在增速水準，保持充分就業有其難度。樓繼偉建議及時調整財政預算，增加人民幣（下同）1.5兆元～2兆元赤字，主要是增加中央財政赤字，大部分用於對中小企業房租、水電、利息等進行階段性補貼。

報導指出，今年大陸全國財政預算赤字為3.88兆元，安排赤字率為3％。增加1.5～2兆元赤字，意味今年赤字率將提高到4.16％～4.55％左右。

樓繼偉認為，使用中央財政資金發放消費券也是擴大需求的可能政策選項，但最重要的仍是確保中小微企業正常運營，如此才能穩定和擴大就業機會。他還建議取消房地產限貸限購政策和對房價漲跌的限制，以幫助房市需求恢復。

在貨幣政策方面，樓繼偉認為，當前大陸經濟不存在「流動性陷阱」，有必要適度降低利率水準。但要解決需求不足的問題，加大財政政策的擴張力度更為重要。