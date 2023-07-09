台北又傳天坑災情！南京西路突現「巨大天坑」 李四川赴現場視察曝最新進度 @ChinaTimes

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜發生路面塌陷。台北市副市長李四川表示，他懷疑是不是衛工管洩漏，所以今天(9日)下午他要求衛工處用管內攝影詳細檢查，若有洩漏，立即用內襯方式補漏。

李四川今(9日)在臉書粉專表示，今天凌晨，南京西路靠環河北路端道路塌陷，產生1.5mx1mx1m的坑洞。經新工處與自來水處現場開挖，雖然初步排除自來水管洩漏，但他還是懷疑是不是埋更深的那支衛工管洩漏，所以下午他要求衛工處用管內攝影鏡頭進入管內詳細檢查，徹底查出原因，如有洩漏，立即用內襯方式補漏。

另外，李四川也指出，這兩天，台北天氣非常熱，甚至高達38度，他也請環保局啟動防熱機制，利用汙水處理廠的再生水，噴灑道路來降溫。請大家出門要注意防曬，隨時補充水分，尤其在工地施工的好朋友，要防中暑。

網友紛紛說，「謝謝川伯，超強執行力，有您真好」、「第一線的工程人員們辛苦了」、「看到新聞，馬上想到川伯副市長一定會處理好！真令人安心！」、「喜歡川伯的實事求是，遇事理事。身為台北市民，很安心！很感謝！」、「專業就是專業，讓人感動….川伯及眾工程人員辛苦了！」、「立即處理並即時說明讓市民都清楚，為台北市政府部門及市民按贊，有這麼優秀的團隊，這才是人民之福」。