台中蘇姓骨科醫師與羅姓女山友相約8日前往新竹縣五峰油霞縱走，未料爬完山準備下山時，卻因為遍尋不著正確路徑，導致兩人只能在溪谷度過一夜，9日上午兩人分頭尋路時卻不慎走散，羅姓女山友找到通訊點報案後，於下午獲救，蘇男仍失聯，目前新竹林管處也派員前往救援。

蘇男與羅女兩人相約前往五峰攀爬油羅山及霞山，順利爬完霞山後援想要返回油羅山登山口，卻因路況出現坍塌，兩人雖使用離線地圖，卻無法分辨路徑，因天色已晚，兩人覓得一處溪谷，便在溪谷度過一夜。

新竹縣消防局第2大隊長陳軍佑指出，隔天兩人持續尋覓道路，走到陡峭之處後，蘇男表示想要攀爬上去找路，由於地勢陡峭，羅女無力攀附，只得以高遶的方式前行，抵達之後卻未見到羅男蹤跡，兩人就此失聯。

羅女持續向上攀爬，找到訊號點後撥打119報案，新竹縣消防局隨即派員前往救援，與下午2時45分尋獲羅女，但未見蘇男蹤跡，且撥打蘇男電話，均撥不通。目前蘇男家屬已趕抵羅山林道，林管處接棒展開夜間救援，新竹縣消防局則研擬救援計畫，預估10日上午6時再度前往搜救。