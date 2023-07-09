24歲大陸男偶像蔡徐坤過去因選秀節目《偶像練習生》以第一名的成績出道，帥氣長相跟魅力十足的舞台表演，一躍成為頂流明星，沒想到最近先被爆料與圈外女子Ｃ一夜情更逼墮胎，後續則爆出與未成年粉絲Ｗ發生關係，網路還傳出他以「火車便當」姿勢抱住女方的親密照，對此，蔡徐坤否認後報警，而最近事件有新進度，原來女粉絲Ｗ坦言造假照片，同時喊冤遭到狗仔惡意利用。

女粉絲Ｗ近日在微博發布貼文，坦言傳給狗仔陽陽的照片是假的、所有對話紀錄的截圖均取自網路，自己的照片則是想讓爆料看上去真實、可信，才決定放的，不過後來擔心引火上身，聯繫狗仔不要發布貼文，否則恐有法律糾紛，對方卻不回覆任何訊息，最後在7月3日爆出此事。

女粉絲W表示提供假料，是認為C女士的事件為狗仔收錢爆料，因此看到狗仔陽陽第一時間稱將接力爆料，才會放出假料，盼確認狗仔們的爆料是否屬實，結果引起軒然大波，她也被部分網友洩漏隱私，甚至慘遭抹黑，委屈地說：「我從頭到尾都是被利用的。」

女粉絲W也強調並未幫蔡徐坤方轉移焦點，也並非為了博取關注度，與狗仔合作的網紅，坦言：「我只是個剛成年的女孩」，並透露在這件事中未向任何一方得到任何好處，請大家謹慎判斷是非對錯，並嚴正警告網友，如果出現網路霸凌的情況，將追究法律責任。

事實上，蔡徐坤在事件爆發後，承認曾與C女士交往，但女方已成年，且不存在強制墮胎的行為，後來跳出W女士自稱是鐵粉，且有蔡徐坤的微信，去年17歲時，蔡徐坤主動聯繫她，還把她帶回上海的住處，未料喝了男方提供的柳橙汁，感到一陣暈眩，並在非自願的情況之下發生親密關係，第二次見面也有性行為，還發生激烈爭吵，最終不歡而散。

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