抹茶山位於五峰旗瀑布風景區的聖母山莊，是許多天主教徒朝聖之地，也是蘭陽五大名山之一、台灣小百岳三角崙山。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因為一位日本攝影師在IG上譽為「台灣的抹茶冰淇淋山」，瞬間成為爆紅打卡景點。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五峰旗瀑布風景區每逢假日人山人海，遊客就為了一睹爆紅的「抹茶山」美景，整條步道全長約6至7公里，視登山者的狀況，單趟來回時間約2到5個小時，遂地方人士建議興建「纜車」，帶動觀光發展；經縣政府委託顧問公司評估結果，不符合經濟效益，且可能影響環境自然生態，不太建議開發。

抹茶山位於五峰旗瀑布風景區的聖母山莊，是許多天主教徒朝聖之地，也是蘭陽五大名山之一、台灣小百岳三角崙山，日前因為一位日本攝影師在IG上譽為「台灣的抹茶冰淇淋山」，瞬間成為爆紅打卡景點，吸引更多遊客前往夢幻的抹茶山打卡，為假日相當熱門的步道。

但該步道長約6、7公里，尤其越靠近「抹茶山」的山路越崎嶇，得需要更多體力，對上了年紀的人來說難以欣賞美景。加上有些遊客為了前往朝聖，半路發生體力不支或心肌梗塞等意外，每年至少有逾20件救護案，許多縣議員曾在議會上表示過，避免耗費救護資源，建議興建一條纜車，讓老少都有機會上去欣賞美景。

礁溪鄉長張永德說，礁溪鄉擁有得天獨厚的溫泉觀光勝地，基於帶動地方觀光發展，他也建議興建纜車，如開發效益不彰，也不可能會有生意人願意投資經營，故希望縣府能審慎評估，但最後決定還是尊重縣府。

縣府委託顧問公司進行調查規畫評估，纜車2端若從五峰旗瀑布風景區出發前往抹茶山，整段路線須投入龐大興建經費，遊客數不足以支撐營運，且可能對環境生態造成破壞，加上風景區附近有2家大飯店，進出道路恐無法容納這麼多的車輛，故傾向不建議開發。