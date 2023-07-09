就以房養老放款的件數、金額來看，今年成長速度有略微趨緩，但仍是雙位數成長。金管會統計，去年12月底較前年同期成長率有19％、18％，今年首季的年增率也有19％、23％，今年5月較去年同期則略降至18.6％、17.1％。

金管會指出，今年5月與去年同期相較，以房養老在件數、金額成長最多的還是公股行庫居多，前五大分別是合庫、土銀、一銀、華銀、台銀，而「零成長」的三家銀行清一色為民營銀行，包括：台新銀、安泰銀、陽信銀。

銀行局分析，公股銀做得較好是因為較早踏出第一步、面對高齡客群相關機早已制定出來，而民營銀行發展較慢，據銀行反應是因為年長客戶還是習慣把不動產留給子女，另外有部份長者覺得麻煩、不想處理財產，希望一直在老宅住到壽終正寢，所以推廣不易。

金管會是否會提供誘因讓銀行再加速推廣？銀行局指出，以房養老貸款主要是提供不同產品給高齡者選擇，效度要看長者財務調度的偏好，站在監理角度還是要尊重民眾財產運用規劃的意願。

區域別的件數來看，銀行局指出，成長較快的為「北北基、中彰投、桃竹苗」，截至5月底件數分別有3,615件、1,042件、808件，這三個區域就占了核貸件數的77％，而核貸金額分別有279.8億元、41億元、31億元，占總核貸金額87％。

就性別、平均承作年限來看，女性還是多於男性，女性核貸件數達4,040件、男性3,070件，而年限從去年同期的20.36年一路降到今年首季的20.28年、5月再降到19.75年。