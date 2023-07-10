民進黨總統候選人暨副總統賴清德今晚於官方YouTube頻道，再推出5支充滿生活風格特色的募款小物宣傳短影片。透過日常生活中隨時可見的生活場景，包括戶外場所、咖啡廳、停車場等地，再加上「賴」的諧音梗，並結合兩波的募款小物元素於影片中的各個角落，邀請粉絲、支持者一起從中尋寶。同時也提醒粉絲、支持者第二波旅行募款小物，將於明日中午12點正式上線。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，五支宣傳短影片分別為《信賴篇》、《好熱篇》、《咖啡篇》、《停車篇》以及《賴沙發篇》。她也說明，該系列宣傳影片發想來自於歌手周杰倫的金曲《退後》MV中，演員台詞中有一句聽起來疑似「吵什麼吵賴清德」，且賴清德本人也親自幽默回覆，造成網友熱烈迴響。

郭雅慧說，團隊也因此決定將諧音特色帶入宣傳影片當中，例如天氣熱時說出「好ㄌㄨㄚˋ」、停車時不自覺的說出「來來來」等，思索出無數方案後，最後精選出最有趣的想法製作成影片。

賴清德信賴篇

賴清德好熱篇

郭雅慧表示，從上週新社群平台Threads率先開啟帳號後，賴清德的文宣社群團隊不斷發揮創意，也呼應時下最「熱」的「ㄌㄨㄚ、」梗，透過這些與社群熱門關鍵字句的呼應，也代表賴清德的社群操作，不斷即時關注年輕朋友討論的話題，一來一往讓社群文宣素材更顯活潑有趣，也讓這波「ㄌㄨㄚ、」熱潮繼續延續。

賴清德咖啡篇

賴清德咖啡篇