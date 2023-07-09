國民黨2024總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，更指在全代會前都還有機會，引發議論。對此，前立委沈富雄9日就表示，「我認為郭台銘就會放棄了，換侯就不敢換，同時反侯的就歸隊了」，引發討論。

沈富雄9日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「這個由不得侯友宜，當然新北市議長蔣根煌要到中常會來坐鎮，很多人看他在大概就會稍微收斂一下，但是那些會造反的，其實也不太在乎他」，不過沈富雄也說，「但金溥聰操刀有效，金溥聰出來，因為金小刀不怒而威，有些想搗蛋的看到金溥聰，肚子裡頭滿腹牢騷，尤其是中南部的，那些被他罵過的，想要造反會稍微忍一下，看有沒有人附和」。

最後沈富雄也斷言，「我認為郭台銘就會放棄了，換侯就不敢換，同時反侯的就歸隊了，金溥聰在這個階段願意出手，真的很了不起」。而國民黨秘書長黃健庭日前也回應，對於「換侯」部分一直有傳聞，但本周也沒有類似的情形發生，會密切注意。至於「拔朱」部分，黃表示國民黨黨章規定黨主席一任就是4年，沒有所謂換主席的方案，是黨內少數人的幻想，並無可能性。