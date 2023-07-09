台北科技大學資訊與財金管理系學生與市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」近日爆發消費糾紛，業者控訴學生們菜還沒上就把2鍋白飯全都吃光，還來不及補白飯，學生們卻抱怨吃不飽離開店內，事後在Google評論洗版1星負評，消息曝光後引發熱議。不過今（9）日北科大同學們前往店家致歉，強調「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！」

業者表示，當時學生們臨時電話告知總共約20人用餐，實際上則是30幾人，入座後菜都還沒出完就吃光了2鍋白飯，學生反映沒有白飯時，他們表示可以點炒麵，學生們卻不願意，業者強調，「白飯是拿來供應，不是吃到飽的，麻煩告知哪個學校，以後我不接」，同時也說明若客人預約時有說明需要多少飯量，他們都會預先準備，學生一行人吃了將近70人的飯量，「是您們真的讓我驚訝，又讓我準備時間不夠」。

對此，北科大資財營總召趙同學道歉並發表3點聲明，「我們確實有做得不好的地方，但也希望大家可以理解事發的過程與我們感受到的情況，感謝」，提到總共27人用餐，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗的飯量，用餐過程長達1小時10分鐘，沒有見到店家有補充白飯，當天總共消費6900元，雖然事後在店家Google評論留下1顆星有意氣用事成分，但並無誇大其詞。

稍早北科大資財營再度發出最新聲明，「我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！在店家的評論下刷負評確實是我們的錯，沒有和店家先說好也是我們的問題，感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓」。