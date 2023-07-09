新竹市政府近日將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，以176萬決標給悍創運動行銷公司，近日遭綠營多位市議員質疑與炮轟，劉康彥先提出7大疑問，9日上午市長高虹安回嗆，不要再政治操作，這麼擔心大聯盟專家來看球場嗎？劉康彥深夜決定10日要至竹檢告高虹安涉嫌綁標與圖利。

新竹市政府本月4日決標的新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，一波未平一波又起，包括民進黨市議員劉康彥、曾資程、楊玲宜、綠黨劉崇顯等人，紛紛質疑、炮轟市府的新竹棒球場改善及檢測標案，包括為何限制招標、質疑圖利、是否重複發包？執行廠商究竟是誰？土壤挖掘時間與決標先後、改善棒球場竟使用地方教育發展基金預算，恐擠壓教育基金等多項問題。

市府陸續提出澄清指完全依規合法，市長高虹安今天上午先回嗆綠營市議員這麼擔心大聯盟專家來到台看新竹棒球場嗎？不要摻入這麼多的政治操作，這樣真的是讓人家覺得到底是在擔心什麼？晚間則是預告MLB美國職棒大聯盟最專業的場務專家Chad Olsen12日就要來台檢驗新竹棒球場了。

不過，市府澄清與場務專家來台都未消除民進黨市議員心中的質疑，最早提出7大疑問的劉康彥認為全案根本是先承攬、後得標，深夜再發出通知，指10日上午9點將至新竹地檢署，對高虹安提出涉嫌綁標、圖利悍創公司告訴。