韓國工業界組織了一個規模浩大的「小核能國家隊」，42所國營和民營企業成立跨界聯盟，以推動韓國的小型模組化化反應爐 (SMR)的產業發展。

世界核能新聞(WNN)報導，「韓國SMR聯盟」包括貿易部、工業和能源部（MOTIE）、韓國水力和核電公司（KHNP）、韓國能源經濟研究所等11個政府單位與國營公司，再加上31家民營企業，比如GS能源集團(GS Energy)、SK、三星、大宇、斗山能源等。

7月4日舉行的聯盟成立式上，誓詞表示「制定SMR戰略目標、建立法規基礎，公共和民營部門的分工，增強韓國在SMR的競爭力。」

聯盟計劃於2024年上半年準備商業模式和製度完善建議，旨在推動SMR協會的啟動，並從明年上半年開始積極支持SMR生態系統的創建。

韓國產業通商資源部長官李昌陽表示：「SMR是個全新的產業，需要全新的法令、規格、標準，當然還有技術。民間企業製定國民可以信賴的商業計劃，而政府則要制定合理的政策、法令，以支持SMR產業。」

企業團體公推SK集團的副執行長張東賢，成為SMR聯盟首任主席。張東賢表示：「政府和民間集團齊聚一堂，邁出了有意義的第一步。我們將聯手確保韓國的SMR，成為在全球市場具有競爭力，甚至領導地位的角色。」

4月，比爾蓋茲的核能公司「泰拉能源」(TerraPower)宣布與SK和KHNP建立合作協議，推動鈉冷卻式SMR(Natrium SMR)和綜合能源系統的示範工作和後續商業化。

韓國的「系統集合模組式先進反應爐」( SMART)，是一款330百萬瓦的小型壓水反應爐，使用低度濃縮鈾為燃料。它設有整體式蒸汽產生器，不需要額外加裝即可通上渦輪，用於發電以及海水淡化等應用，系統設計壽命60年，3年周期重填燃料。

雖然基本設計已完成，但由於缺乏初始訂單，SMART開發工作已陷入停滯。因此，SMR國家隊也會推動SMART的始建工作。