新竹市議會棒球場改善監督小組也曾到球場了解現況，結果竟發現內外野的野草已長的比半個成年人還高。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安今天表示，美國職棒大聯盟（MLB）場務專家Chad Olsen將於12日來台，對新竹棒球場進行相關評估，市府將依專業評估報告及建議進行修繕。

高虹安晚間在臉書（Facebook）發文表示，MLB指定場務單位BrightView公司同意協助改善與檢測新竹棒球場，派出該公司總經理Chad Olsen，將於12日抵台。

高虹安指出，Chad Olsen將會進行棒球場的檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等等，Chad Olsen也建議除了基礎維護，應讓球場保持原樣，方便快速評估球場狀況。

高虹安表示，Chad Olsen蒐集完資料後，BrightView將出具專業場地評估報告，並以新竹棒球場現況給出最合適的修繕建議，市府會依據報告與修繕建議，要求統包商及監造商執行改善作業。

綠黨新竹市議員劉崇顯在貼文下方留言表示，肯定大聯盟場務專家能夠提供協助，明年球季順利開打是重要目標，但在沒有權責關係前提下，就疑似讓尚未得標的悍創公司承攬球場土壤送檢工作，相當不妥，高虹安該要檢討程序。

時代力量新竹市議員林彥甫也留言說，樂見大聯盟場務專家協助棒球場改善，但府會合作不能光說不練，相關資料必須更公開透明，並邀請議員一同參與改善過程。

民進黨新竹市議員楊玲宜告訴中央社記者，高虹安應說明，既然市府已主動求助BrightView，為何還需要透過悍創公司，為何標案尚未決標就執行內容，要求市府相關人員謹守分際，勿做違法、不符市民期待的事。