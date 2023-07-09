美國7日宣布將提供烏克蘭非常具有爭議性的武器集束彈，除了招致人權團體批評外，包括英國、西班牙、加拿大、德國等多個盟友也公開反對。前國安會副秘書長楊永明9日在《新聞大白話》節目指出，西方國家本想經濟制裁俄羅斯，但最新統計顯示俄羅斯今年經濟成長還超越德國，所以美國總統拜登急了，為了要選舉，希望下半年烏克蘭反攻有急速發展。包括賣我國地雷，在越戰使用橙劑，都顯現美國國際戰略殘酷一面。

「你知道為什麼美國要賣這樣子的武器？其實是全世界反彈！」楊永明表示，而且是連他的盟國都反對，只是不好意思大聲講出來？「拜登急了！」兩天前一個新聞出來，哈佛大學一個統計資料顯示，今年俄羅斯的經濟成長已經超越德國！去年俄羅斯發動戰爭，遭受到全球44個國家地區經濟制裁，希望俄羅斯經濟降低10％、20％以上，結果這兩天新聞出來，只掉了2％！而人民的生活水準，也已經回到2021年的時候。

楊永明提到，所以俄羅斯的經濟沒有被拖垮，反而看到烏克蘭的反攻停滯下來。瓦格納的兵變大家看好戲，結果發現這個戲沒有演下去，沒有照西方國家期待的劇本。所以拜登急了，希望下半年烏克蘭的反攻要有急速的發展，於是給了烏克蘭集束彈，但是要求不可以用在俄羅斯境內。

楊永明指出，集束彈如果用在烏克蘭境內，將會造成烏克蘭人民、小孩受到影響。集束彈簡單說就是會有啞彈，彈打出去有很多「子」彈，掉落之後不一定會爆炸。美國當然會說他並沒有簽署《集束彈藥公約》，而且他不斷地精進集束彈，聲稱現在可以到2％以下的啞彈率。

「但這個是精準的嗎？全世界都反彈！」楊永明強調，還記得美國一樣賣佈雷車給我們，1997年全世界簽署了反車輛地雷的《禁止殺傷人員地雷公約》，美國不簽署，現在賣地雷給我們。我們在金門，曾經在冷戰的時候，在金門的海岸佈超過10萬枚地雷，到現在還沒有清完。越戰的時候美國使用橙劑，又叫落葉劑，不只造成美國人死亡，越南40年來超過15萬兒童出生就是畸形，美國到現在也沒有去積極面對。

楊永明質疑，現在不能講，但將來一定會出來，在阿富汗、伊拉克，美國用了甚麼東西？拜登只要能達成他選舉的目的，集束彈算什麼？地雷也賣給我們，這是大家要了解，美國在國際政治當中很殘酷的一個環節。