Philadelphia 76ers restricted free agent F Paul Reed Jr., has signed a three-year, $23M offer sheet with the Utah Jazz, his agent Ron Shade of Octagon Basketball tells ESPN. Sixers have until Sunday at 11:59 PM ET to match sheet and retain Reed. pic.twitter.com/0OTh1W1iPe — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2023

爵士總管安吉（Danny Ainge）就算離開了「綠衫軍」賽爾提克，仍持續想辦法削弱老對手七六人，來自《ESPN》爆料王「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，爵士已和受限自由球員保羅瑞德（Paul Reed）簽下3年2300萬美元的報價，母隊七六人可以在美東時間周日23時59分前匹配合約，或是讓保羅瑞德離開。

這看起來就是再正常不過的球員簽約，但爵士提出的合約當中，包含了有趣的條款，根據沃洛納斯基說法，這筆合約只有首年才是完全保障，接下來的2年1570萬美元合約，除非保羅瑞德所屬球隊在下賽季打進季後賽次輪，最後2年的合約才會是完全保障。

讓七六人困擾的是，他們已經是準備爭冠的勁旅，打進東冠幾乎是基本要求，但對於爵士來說，幾乎可以將這筆合約當作是1年約來看，就算全明星長人馬卡南（Lauri Markkanen）已經打出樂透區身價，爵士依然不被看好能闖進次輪，甚至連季後賽資格也並非垂手可得。

除了這項特殊條款，如果七六人匹配報價，他們的團隊薪資將超過下賽季1.65億美元的奢侈稅門檻，必須繳交1400萬美元的罰款。七六人陣中已經有年薪高達3千萬美元等級的球星，包含恩比德（Joel Embiid，下賽季4760萬美元）、哈里斯（Tobias Harris，3927萬美元）及哈登（James Harden，3564萬美元）。