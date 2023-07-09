他認為限制出口所產生的影響，反映歐洲在鎵和鍺等供應上過度依賴中國，因此必須砸重金建立另一條供應鏈。

由於鎵和鍺是電動車電池、半導體與電信等產業所需要的重要原料，他認為未來戰爭將是一場「原料戰爭」。

據英國關鍵礦產情報中心（CMIC）資料，中國是全球鎵和鍺重要生產國，尤其鎵占全球產量94％。

對於限制出口而引發供應風險，他指歐洲還沒有覺醒，因為歐盟並未評估過度依賴中國原料的影響，但他已為此徹夜難睡。他強調這是重大戰略問題，歐洲可能一夜之間就發生供應中斷，而沒人能預知何時會發生。

盛納德說：「我所指的中國風暴，就是我要談論目前有關中國（電動）車進口到歐洲的強大壓力。」

雖然歐洲有能力生產電動車，但必須確保原料供應安全。中國多年來大量投資其電動車產業和原料的供應鏈，這表示歐洲也要投入數十億歐元計資金才能複製出中國模式。

中國各種出口限制舉動，是因為與美國的科技戰愈演愈烈所致，最終會令全球供應鏈中斷情況變嚴重。歐洲陷入其中，就被逼為最壞情況找出替代方案。

盛納德警告若中美關係演變成實質的地緣政治危機，就必須考慮到完全依賴外部供應，會對歐洲電動車電池廠造成的破壞。

因此研發包括合成燃料和氫等替代性燃料，在面對電動車電池原料供應突然匱乏時是至關重要。

他強調雷諾做為謹慎的製造商，正尋找替代方案來因應一旦沒有電動車電池時，來避免國家因此陷入癱瘓狀態。