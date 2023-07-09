韓國實力女團「MAMAMOO」成員頌樂、玟星組成的小分隊「MAMAMOO＋」，今（9日）受邀擔任「高雄啤酒音樂節」表演嘉賓，除了以3月發行的新單曲〈GGBB〉開場外，也帶來了MAMAMOO歌曲串燒和個人舞台，現場湧入高達2.8萬人，成為今晚最高潮，台下也能看到前排幾乎人手一支蘿蔔燈（MAMAMOO官方應援棒），直接唱成她們的主場。

她們一上場就先用台語「打給厚（大家好）」、「哇愛哩（我愛你）」打招呼，頌樂接著表示，首次來到高雄，「從機場到現場都很熱情歡迎，非常謝謝」，還拿出小抄用中文叫大家「一起唱」，玟星則不忘問候台下粉絲「等很久了齁？你們喝水了嗎？」，2人也頻喊「就位」、「久違」，歌迷們雖聽得一頭霧水，仍不忘大聲尖叫，最後在翻譯糾正下，才終於知道是要說「高雄，就水（很漂亮的台語）」，讓全場笑翻。之後他們也跟粉絲玩起「想死嗎？我愛你（죽고싶어？사랑해!）」的哏，玟星趕緊向不了解的觀眾解釋，這是她們表達愛意的方式，是要對粉絲說「愛你們愛到要死」。

MAMAMOO＋受邀擔任「高雄啤酒音樂節」表演嘉賓。（寬寬整合行銷提供）

聽到粉絲不斷大喊應援口號，頌樂直呼「高雄太了不起了，我們2個的海外行程不多，這次真的嚇了一跳，謝謝你們，我感覺回去之後也無法脫離這個氣氛」，也再度秀中文問「開心嗎？我也開心」，還立刻叫攝影師來幫她們跟全場來張大合照，一旁穿長袖長褲的玟星也笑說「天氣真的很熱，我的汗瘋狂在流，但大家似乎更熱情」，要唱最後1首歌前，她也不捨地說「我可以留下來嗎？」並稱，下月MAMAMOO＋即將回歸，「我們會盡量製造跟大家見面的機會，一定要再來高雄」。