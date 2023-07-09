全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」自去年底開幕後，眾所期待的「南方小站」觀光列車終於近日試營運，新鮮感掀起一股風潮。（謝佳潾攝）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」自去年底開幕後，眾所期待的「南方小站」觀光列車終於近日試營運，新鮮感掀起一股風潮。（謝佳潾攝）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」自去年底開幕後，眾所期待的「南方小站」觀光列車終於近日試營運，新鮮感掀起一股風潮。（謝佳潾攝）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」自去年底開幕後，眾所期待的「南方小站」觀光列車終於近日試營運，新鮮感掀起一股風潮。（謝佳潾攝）

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」自去年底開幕後，眾所期待的「南方小站」觀光列車終於近日試營運，從潮州站開到南方小站全程1.9公里，獨特視角掀起討論，目前採一次購買來回票120元，待正式營運後有望推出單程票，而園區OT業者為延續發展性，也將與鄰近6鄉鎮合作發展郵輪式列車，以推動在地深度小旅行。

潮州鐵道園區內的「南方小站」，平常只提供台鐵人員上下班搭乘使用，對鐵道迷來說非常神祕，因此當鐵道園區開幕後，屏縣府、潮州鎮公所及園區OT業者林大財都希望台鐵加開觀光列車駛進南方小站，讓鐵道旅行更有感，也能順勢推動無碳觀光。

經多方努力後，台鐵終於今年暑假讓「潮鐵專列」試營運，7、8月的周六、日每天5趟次往返潮州站至南方小站，共計10個列次，而試營運首日即吸引逾500人搶搭，至今2天班班列車都有人搭乘，且一下車都會先跟南方小站的站牌拍照留念，足見神祕小站的吸引力。

但也有遊客反映，能否單一窗口買車票含入園票，不然一直買票很麻煩，再者是能否有單程票，搭公車或騎YouBike入園的遊客也會想搭觀光列車，對此，林大財指出，他都已向台鐵反映，相信在7月底正式營運時會有所改善。

林大財還說，台鐵有意將以彩繪或特色車廂的模式營運南方小站觀光列車，而他為延續鐵道旅遊的溫度與發展性，將與園區所在地潮州及鄰近的竹田、萬巒、崁頂、南州、新埤等6鄉鎮談合作，透過郵輪式列車推動在地深度小旅行。

台鐵以「潮州專列」稱呼這條路線，但潮州在地人都稱這是「幸福南方」，是從幸福潮州開往南方小站的專屬列車，大家都很期待之後的觀光效益。

對此，做為觀光列車推手之一的潮州鎮公所更是期待後續發展，主任祕書王建元建議遊客，可先至鎮內吃完美食、逛逛後再到南方小站觀光，非常有趣。